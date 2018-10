Wie man sein Depot wetterfest macht

Der Börsenherbst hat sich bisher von einer ziemlich unwirtlichen Seite gezeigt. Seit Anfang Oktober sind die meisten Gewinne, die sich seit Sommerbeginn angehäuft haben, dahingeschmolzen. Selbst in den USA geht sich seit Jänner kein Plus mehr aus. In Deutschland und in Europa ist die Lage aber noch schlechter. Hier steht unterm Strich ein Minus von deutlich über zehn Prozent. Der Tendenz kann sich auch Wien nicht entziehen, wobei sich der ATX etwas besser gehalten hat.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.10.2018)