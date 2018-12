Verrückte Welt: Das Produkt ist out, die Aktie aber ein heißer Tipp

Es wäre zu schön gewesen, wenn in den vergangenen Tagen vor Weihnachten wenigsten noch eine verkürzte Jahresendrallye ausgebrochen wäre und die Anleger nach diesem ertragsmäßig ernüchternden Börsenjahr versöhnt hätte. So aber waren die Handelsplätze auch in der abgelaufenen Woche wieder ehrlich und lassen für den Jahresausklang keine Illusion darüber aufkommen, dass wir uns in höchst unruhigem Gewässer befinden und auch 2019 befinden werden.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.12.2018)