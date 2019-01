Mit dieser Droge aus Frankfurt lässt sich jetzt gut Geld verdienen

Die Droge zeigte Wirkung. Als Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), am Donnerstag gesprochen hatte, zündeten die Börsen den zweiten Turbo ihrer Jahresauftaktrallye (siehe Artikel unten). Es war weniger die Tatsache, dass er die Zinsen vorerst weiter bei 0,0 Prozent belassen hat – damit hatte der Markt gerechnet. Es war eher die Andeutung, dass es wegen der schwächelnden Konjunktur auch im Herbst noch zu keiner Zinserhöhung kommen könnte, sondern erst 2020 – das hatten die am billigen EZB-Geld wie an einer Droge hängenden Anleger erhofft.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)