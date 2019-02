Diese verblüffende Jahrhundertstatistik macht bei der Geldanlage Hoffnung

Manche Statistiken haben es in sich. Etwa diejenige vom deutschen Investitionsdienstleister Wellenreiter-Invest. Seine Experten haben Folgendes errechnet: Wenn der US-Leitindex Dow Jones in den vergangenen etwa hundert Jahren im Jänner um mehr als sieben Prozent gestiegen ist, wie das heuer der Fall war, dann hat das Gesamtjahr eigentlich immer mit einem Gewinn geendet. Lediglich ein einziges Mal, und zwar im Jahr 1930 zur Zeit der Weltwirtschaftskrise, wurde am Schluss ein Verlust verzeichnet.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.02.2019)