Ein paar wenige Worte reichten – und die Leute kaufen Aktien wie verrückt

Wenn sogar der deutsche Leitindex Dax richtig anspringt, muss schon relativ Großes passiert sein. Er ist ja seit Längerem ein Sorgenkind und spiegelt einfach wider, was da in der Deutschland AG der letzten Merkel-Amtszeit vom Auto- bis zum Bankensektor und darüber hinaus so alles schiefläuft. In der Vorwoche hat er also wie gesagt recht deutlich angezogen und sich 300 Punkte von der kritischen 11.000er-Marke entfernt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)