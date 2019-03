Was Anleger verdrängt hatten, kommt nun mit voller Wucht zurück

Nun ist die Konjunktur also doch auf den Schirmen der Anleger aufgepoppt. Besser gesagt, die Sorge um sie. Über gut zwei Monate war sie ja konsequent ausgeblendet worden, weil die Notenbanken mit der Ankündigung einer abermals lockereren Geldpolitik die Anleger elektrisiert und so nach der Korrektur im vierten Quartal die Erholungsrallye seit Weihnachten mitbefeuert hatten. Dass die Geldpolitik ja deshalb lockerer wird, weil die Konjunktur sich eintrübt, wollte man im Freudentaumel nicht so gern hören.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.03.2019)