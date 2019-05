Nachdem wir hier kürzlich schon André Kostolany mit der Börsenweisheit zitiert haben, dass der Wunsch nach schnellem Reichtum meist in schneller Armut endet, wollen wir heute jene Aussage von ihm nachlegen, die die von Überraschungen geprägte aktuelle Börsensituation am besten trifft. „Das Gefährlichste an der Börse“, sagte der Börsenfuchs, „ist die Überraschung. Dabei können nur die wenigsten Börsianer ihre Ruhe und Objektivität bewahren.“

