Lockere Börse

Jerome Powell wird es also wieder richten. Jedenfalls hat der Chef der US-Notenbank diese Woche auf seiner Anhörung im US-Kongress deutliche Signale Richtung Zinssenkung geliefert. Die Marktteilnehmer gehen inzwischen fix davon aus, dass auf der Fed-Sitzung am 31. Juli die erste Zinssenkung seit der Finanzkrise vorgenommen wird. Wie die sogenannten Fed Funds Futures, also die Terminkontrakte, zeigen, rechnen drei Viertel mit einer Senkung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 2,00 bis 2,25 Prozent.

