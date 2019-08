Wie man seine Anlegernerven schonen - und trotzdem Geld verdienen kann

Man kann die Vorgänge der vergangenen Tage in den USA unterschiedlich lesen. War es so, dass Notenbank-Chef Jerome Powell am Mittwoch vorab wusste, dass Präsident Donald Trump den Handelskonflikt mit China schon am Freitag wieder mit der Ankündigung neuer Strafzölle eskalieren lassen würde, und hat er daher schon vorsorglich den Leitzins zum ersten Mal nach zehn Jahren wieder gesenkt? Für diese Lesart spricht, dass er die Senkung des Leitzinses, die ökonomisch nicht nötig war, mit der Verunsicherung aufgrund eben dieses Handelsstreits begründete.

