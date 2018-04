Der Euro als lachender Dritter im Handelsstreit

Was steckt hinter dem Handelsstreit zwischen Washington und Peking? Warum hat sich US-Präsident Donald Trump auf chinesische Waren eingeschossen? Warum versteift er sich auf den Wiederaufbau der amerikanischen Industrie? Und warum kuschelt China mit Europa, wie aktuell mit der österreichischen Delegation? Was ist da im Busch? Die Antworten kann man auf den Währungs- und Anleihenmärkten finden. Das ist die größte Show der Welt, die von politischen Beobachtern trotzdem gern ignoriert wird. China bastelt nicht erst seit gestern am Aufstieg des Yuan zu einer Weltwährung. Auch die neue Nähe zu Europa ist nicht zufällig. Man braucht einander. Im Handel genauso wie bei den Währungen. Die Bedeutung des Euro wird nämlich massiv unterschätzt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.04.2018)