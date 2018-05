Bitcoin: Das Rennen um die Krypto-Märkte

Nun also Goldman. Die Investmentbank will mit dem Bitcoin-Handel beginnen. Hätte man kommen sehen können. Immerhin hat Goldman schon im Sommer 2017 Analysen zu Bitcoin angefertigt. Aber die Meister des Universums von der Wall Street stehen vor denselben Problemen wie kleinere Fonds oder Start-ups aus Österreich: Die Kryptomärkte sind kaum reguliert. Gleichzeitig drängen immer mehr Banken, institutionelle Anleger, Fonds, Family Offices und auch private Investoren in den Markt, der angeblich die Zukunft ist, weil die Blockchain-Technologie kaum eine Branche unberührt lassen wird. Es ist ein gefährliches Rennen. Ein Spiel mit dem Feuer. Und die Staaten kommen kaum damit nach, Regeln zu entwerfen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.05.2018)