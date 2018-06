Die vier Gesichter des George Soros

Wir könnten uns auf eine neue, große Finanzkrise zubewegen“, sagte George Soros Ende Mai bei einer Rede in Paris. Große Aufregung. Was will er uns sagen? Es war nicht die erste derartige Warnung. Es wird nicht die letzte sein. Soros ist ein Warner – und eine Zielscheibe seiner Gegner. Er ist Aktivist und natürlich Investor. Seine Sprüche sind immer im Kontext seiner Geschichte und seiner Geschäfte zu verstehen. Er hat stets grandiose Forderungen parat – an Europa. Die Politiker ignorieren ihn meistens. In diesem Fall ist das fast schade. Denn nicht seine Krisen-Warnung war das Interessanteste an seiner Rede – und auch nicht die hundertste Forderung nach mehr Europa in Europa. Nein, es war seine treffende Diagnose zu Donald Trump. Aber der Reihe nach. Wer ist dieser George Soros?