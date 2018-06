Kenneth Fisher: „Italien hat kein Schuldenproblem“

Mein Vater hat immer gesagt, dass man eine zweite Option braucht“, erzählt Kenneth Fisher beim Mittagessen in der Wiener Innenstadt am bisher heißesten Tag des Jahres: „Also habe ich auf dem Bau gearbeitet, während ich auf der Uni war. Da hätte ich immer zurückgehen können.“ Heute würde der 67-Jährige auf dem Bau wohl eher im Weg stehen. Macht aber nichts. Mit einem geschätzten Gesamtvermögen von fast vier Milliarden Dollar wird er sich so rasch keinen Zweitjob mehr suchen müssen. Erst recht dann nicht, wenn er mit seinen Aussichten auch diesmal wieder richtig liegt. Der Investor und Buchautor, dessen Firma fast 100 Mrd. Dollar verwaltet, lebt im äußersten Nordwesten der USA. Weit weg von der Wall Street. Er denkt auch anders als seine Kollegen in New York. Über fast alles. Seine Botschaft beim Wien-Besuch im Sommer 2018: Die Zentralbanken verstünden die Welt nicht, Italien hätte gar kein Schuldenproblem – und an der Börse sei kein Crash zu befürchten.