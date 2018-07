Blockchain: Die IBM-Coin im Höhenflug

Was hat eine Rakete als Logo und ist in der vergangenen Woche um mehr als 50 Prozent im Preis gestiegen? Die Antwort lautet Stellar Lumens. Diese Kryptowährung ist Aufmerksamkeit eigentlich nicht gewohnt, kann aber mit einigen Features aufwarten, die sie in der völlig verrückten Welt von Bitcoin und Co. herausstechen lassen. Zudem wird Stellar vom IT-Riesen IBM unterstützt und genutzt. „Big Blue“ hat sich fest vorgenommen, die Blockchain-Revolution nicht zu verpassen. Und Stellar soll dabei helfen. Der letzte Push – der auch von einem zwischenzeitlichen Bitcoin-Anstieg begleitet wurde – kam aber nach der Ankündigung der dominanten Krypto-App Coinbase, Lumens bald anbieten zu wollen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2018)