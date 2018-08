Das Wettrennen der Handybanken

Am Handy ist die Hölle los. Apps, Apps, überall Apps. Jetzt drängen auch noch die Banken auf den kleinen Schirm in unserer Hand. Und nicht nur die. Junge Start-ups, sogenannte Fintechs, wollen ein Stück vom Kuchen. Und über allem lauern die Riesen. Google, Apple und Amazons werfen lange Schatten. Das führt zu einem Krieg auf mehreren Fronten. Es geht um Kosten, um Features und Innovationen. Es geht aber auch um Vertrauen und Sicherheit. Es geht um alles. Ums Geld eben. Die Teilnehmer an diesem Kampf tragen eigenartige Namen, bei denen man nicht mehr an Kassahalle und Scheckbuch denkt: N26, Revolut, George.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.08.2018)