Die Lehren aus dem September 2008

New York. Es ist ein Fehler, die größte Finanzkrise der Nachkriegszeit auf den September 2008 zu reduzieren. Das Unheil nahm lang vorher seinen Lauf. Die Nachwehen wirkten weit bis in das Jahr 2009 hinein. Trotzdem gilt der Monat, in dem die US-Investmentbank Lehman Brothers fallengelassen wurde, als Inbegriff für die Panik an den Märkten.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.09.2018)