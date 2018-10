Die neue Erzfeindin von Elon Musk und Tesla

Sie ist erst 28 Jahre alt – aber genießt schon Prominenz an der Wall Street. Fahmi Quadir gehört zu den sogenannten Short-Sellern, die ihr Geld verdienen, indem sie auf fallende Kurse wetten. Jetzt hat die Fondsmanagerin ein neues Ziel ins Auge gefasst: Tesla. „Es ist mehr und mehr offensichtlich, dass Tesla Probleme dabei hat, seine Rechnungen zu bezahlen.“ Der von ihr gegründete Fonds Safkhet Capital spezialisiert sich auf genau solche Fälle: Unternehmen, deren Bilanzen verwundbar scheinen und deren Aktienkurs stark überbewertet sein könnte. Eine direkte Reaktion von Tesla-Gründer Elon Musk gab es bei Bekanntwerden der Short-Position zwar nicht. Aber es ist hinlänglich bekannt, was Musk von Spekulanten wie Quadir hält: absolut gar nichts. Seine Tiraden gegen Short-Seller sind bereits legendär. Tesla gehört dennoch zu den Aktien, gegen die am öftesten gewettet wird. Was sich hier anbahnt, ist eine PR-Schlacht höchster Güte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.10.2018)