Cola und Digitalisierung für Kiffer

Es geschieht nicht alle Tage, dass eine neue Industrie aus dem Nichts entsteht. Aber der Trend hin zur schrittweisen Legalisierung von Cannabis in Nordamerika hat genau das bewirkt. Nun sind Gras-Aktien keine Geheimtipps mehr. In den vergangenen Monaten haben wir einen regelrechten Boom bei Weed-Aktien gesehen. Zuletzt gab es aber einen kleinen Knall, die Kurse der prominentesten Titel sind deutlich gefallen. Und zwar just als Kanada als erstes großes Land den Schritt zur Legalisierung gemacht hat. Was ist geschehen? Wie geht es weiter?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.10.2018)