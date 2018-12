Die Krypto-Szene ist unheimlich korrupt

Es war ein hartes Jahr für Bitcoin-Fans und Krypto-Enthusiasten. Nach dem Boom Ende 2017 kam der Knall, dann die Talfahrt. Minus 50, minus 70, minus 90 Prozent. Manche der sogenannten Altcoins aus dem Windschatten von Bitcoin sind um 95 Prozent abgestürzt. Oder mehr. Jetzt, da der König noch einmal in die Knie gegangen ist, beginnt der unvermeidliche Reinigungsprozess. In den Trümmern des Hypes tun sich jetzt Dinge auf, die wenig schmeichelhaft sind für die junge Branche. Mehrere Untersuchungen zeigen: Die Szene ist unheimlich korrupt. Viele selbst ernannte Analysten, Blogger und YouTube-Stars haben sich im Lauf des Hypes bezahlen lassen, um bestimmte Projekte anzupreisen. Auch die in den vergangenen Jahren herangewachsenen spezialisierten Krypto-Medien sind oft nicht so integer, wie sie tun.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.12.2018)