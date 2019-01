Der Fall des Tiroler Kryptostars Julian Hosp

Er ist der wohl bekannteste Österreicher in der Kryptobranche. Der Tiroler Julian Hosp kann Zehntausende Zuseher mit seinen YouTube-Videos anlocken. Er füllt ganze Hallen. Auf seinen Tourneen durch Deutschland und Österreich erklärt er Tausenden Fans die Blockchain. Hosp hat mehrere Bücher veröffentlicht und es sogar in ein Rapvideo des Berliners Kool Savas geschafft. Seine Mission: die Welt „kryptofit“ zu machen. Der studierte Mediziner und ehemalige Kitesurf-Profi tritt gerne als „Dr. Julian Hosp“ auf. Das ist die Marke. So steht es auch auf den Buchcovers. Präsident ist er aber keiner mehr.



Diese Rolle beim Start-up TenX legte Hosp vergangene Woche überraschend zurück. Das Abschiedsvideo war für den chronisch gut gelaunten Tiroler untypisch. Sichtlich zerknirscht erklärte er in unter zwei Minuten seine Tätigkeit für beendet. Ohne einen Grund zu nennen. Jetzt brodelt die Gerüchteküche, ein Shitstorm tobt in der Kryptoszene.