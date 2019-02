Endlich wieder schneller als der Schall fliegen

Es hat was von „Zurück in die Zukunft“. Ausgerechnet ein Überschallflugzeug für betuchte Passagiere wird zum neuen Herzstück der Zukunftsstrategie des Flugzeugherstellers Boeing. Mitte vergangener Woche wurde bekannt, dass der US-Gigant beim kleinen Start-up Aerion einsteigt. Das hat große Ähnlichkeiten mit Tesla. Wie beim Elektroauto steckt auch beim Überschalljet ein Milliardär mit einem Traum dahinter. Der Texaner Robert Bass bastelt seit Jahren an einem Flieger, der auf dem Weg von New York nach London drei Stunden schneller als herkömmliche Flugzeuge ist. Er hat schon mit Airbus und Lockheed Martin gearbeitet. Jetzt ist Boeing an der Reihe. Ein Elektromotor kommt an Bord des Aerion AS2 getauften ersten Modells aber maximal zur Adjustierung der bequemen Sitzgelegenheiten zum Einsatz. Geflogen wird mit Kerosin.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.02.2019)