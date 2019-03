Frühlingserwachen der Turnschuhe

Geschwister können gemeinsam die größten Dinge erreichen. Selbst wenn sie sich dabei zerstreiten. So ist das bei den Schuhfabrikanten Adi und Rudolf Dassler gelaufen. In den 1920er-Jahren machten sie noch gemeinsame Sache. Dann kamen die Nazis und der Krieg. Beide Dasslers waren ab 1933 in der Partei. Aber der ältere von ihnen, Rudolf, landete ab 1945 in amerikanischer Gefangenschaft. Er war überzeugt: Sein Bruder hatte ihn denunziert. Nach Rudolfs Freilassung gingen sie getrennte Wege. Adi machte mit Adidas weiter, Rudolf mit Puma. Aber weder ihr Streit noch die Nazi-Vergangenheit der Brüder konnte den Marken schaden. Sie sind heute weltbekannt und kämpfen mit den US-Riesen Nike und Under Amour um Marktanteile. Besonders im Frühling. Denn da ist Hochsaison für Turnschuhe.



Da erwacht das Geschäft zum Leben, weil die Menschen neues Sportzeug für draußen kaufen. „Die Presse“ hat mithilfe von Daten des Wiener Start-ups Seasonax den saisonalen Verlauf der Aktien von Puma und Adidas unter die Lupe genommen.

