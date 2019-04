Die kleinen Sorgen der ganz dicken Fische

Derzeit kann es der Markt niemandem recht machen. Für die einen hätten die Kurse wegen der Rezessionsängste längst abstürzen sollen – noch weiter oder noch länger, als sie es Ende 2018 ohnehin getan haben. Andere haben Angst vor einem allzu raschen Anstieg der Kurse. Etwa Larry Fink. Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock warnte zuletzt vor einem „Melt-up“, einem Crash nach oben, bei dem Anleger wie verrückt kaufen, weil sie einen überraschenden Boom nicht verpassen wollen. Es sei so viel Geld an der Seitenlinie, dass ein Melt-up jederzeit passieren könnte, so Fink.

