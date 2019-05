Unsere Zukunft im staatsfinanzierten Paradies

Teufelszeug, Wahnwitz, Voodoo-Ökonomie. Es gäbe viele Möglichkeiten, die moderne Geldtheorie (Modern Monetary Theory, MMT) abzutun. Das soll hier aber nicht geschehen. Jilch haut in der „Presse“ auf die verrückten Gelddrucker hin. Das wäre zu platt. Denn: MMT oder etwas Ähnliches wird zum Einsatz kommen. Auch die anderen irren Ideen liegen auf dem Tisch: Helikoptergeld, Bargeldverbot, Staatsfinanzierung durch die Notenpresse. Wer glaubt, das sei alles Theorie, der hat nicht aufgepasst. In der nächsten Krise werden wir einen Riesenschritt ins staatsfinanzierte Paradies gehen. Widerstand ist zwecklos.



„MMT ist Wissen. Es ist eine Beschreibung des Geldsystems. Es ist weder links noch rechts“, sagt Warren Mosler. Er gilt als Erfinder der modernen Geldtheorie. Prominenteste Vertreterin ist aber die US-Ökonomin Stephanie Kelton, die den linken Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders berät. Zu MMT muss man wissen: Das Konzept ist keineswegs neu. Die Idee geht auf den deutschen Ökonomen Georg Friedrich Knapp zurück, der 1905 seine „Staatstheorie des Geldes“ herausbrachte. Die wichtigste Einsicht von MMT: Der Staat hat das Monopol auf Geld. Er kann so viel davon drucken und ausgeben, wie er will. Es gibt nur eine Sache, die ihn aufhalten kann: Inflation.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft