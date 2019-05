250 Firmen mit dem Handy kaufen

Was haben Coca-Cola, Unilever und Nestlé gemeinsam? Es sind riesige, globale Firmen, die auch in Österreich viele Mitarbeiter haben und Produkte anbieten. Wer will, kann sich Aktien dieser drei – und 247 weiterer Unternehmen holen. Per Knopfdruck. Mit dem Handy. Zu geringen Gebühren. Mit einer App namens „OwnAustria“. Die Idee dahinter beschreibt Firmengründer Thomas Niss so:„Die passiven Privatanleger, die wenig Geld haben, werden von den Banken im Stich gelassen. Die machen das nicht aus Boshaftigkeit. Aber sie können nicht anders, weil sich solche Kleinanleger nicht rechnen.“ Deshalb würden Banken und Fondsgesellschaften horrende Gebühren von Privatanlegern verlangen. Was wiederum dem Zweck der Geldanlage widerspricht. Ein Teufelskreis, den OwnAustria durchbrechen will.

