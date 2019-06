Er ist der jüngste Präsident, den die ehrwürdige Bundesbank je hatte. Entsendet wurde er direkt von Angela Merkel, die immer noch die mächtigste Frau der Welt ist. Jens Weidmann ist für manche der ideale Kandidat für die Nachfolge Mario Draghis an der Spitze der Europäischen Notenbank EZB. Andere sehen in ihm eine Gefahr, einen dogmatischen Deutschen. Jens Weidmann und der Euro. Kann das was werden? Ja, das kann.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.07.2019)

Jetzt zum Economist Morgenmail-Newsletter anmelden Starten Sie mit den wichtigsten Wirtschaftsnachrichten und Analysen der „Presse“ in den Tag. Alles was wichtig war und wird um 7 Uhr in Ihrem Postfach. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft