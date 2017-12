Geldwäscheprävention: Neue Meldepflicht für Firmen

Ab Mitte Jänner müssen heimische Firmen, die als Gesellschaft konstruiert sind, ihre wirtschaftlichen Eigentümer an ein zentrales Register melden. Vorgeschrieben wird das durch ein neues Gesetz, das am 15. Jänner in Kraft tritt (Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz, WiEReG). Dieses setzt – mit gewisser Verspätung – Vorgaben der 4. EU-Geldwäscherichtlinie um.