Höchstgericht bestätigt Kammerumlage für Holzindustrie

Wien. Immer wieder ist sie ein Streitthema zwischen Unternehmen und der Wirtschaftskammer: die Kammerumlage. In einem Fall aus Oberösterreich hat nun der Verfassungsgerichtshof das letzte Wort gesprochen. Seine Entscheidung dürfte die betroffenen Unternehmen wenig freuen – die Kammer dafür umso mehr.



Es ging um die Frage, wie in der Holzindustrie die Grundumlage zu berechnen ist. Festgelegt ist das in einer Verordnung der Fachgruppe der Kammer. Diese gilt, seit Sägewerke und holzverarbeitende Industrie in einer gemeinsamen Fachgruppe zusammengefasst sind, für beide Bereiche. Genau das war die Wurzel der Reibereien: Nicht zum ersten Mal orteten Sägewerke eine Schlechterstellung gegenüber der verarbeitenden Industrie.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)