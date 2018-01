Zahlungsverkehr: Für Kunden wird es angenehmer

Wien. Dass Banken oder andere Anbieter von Bankomaten für eine Geldbehebung ein Entgelt verlangen könnten, hat in Österreich im Frühsommer 2017 zu einem Sturm der Entrüstung geführt.

Mit dem Inkrafttreten des neuen Zahlungsdienstegesetz am 13. Jänner sollte die Aufregung endgültig abebben, wenngleich viele mit dem Regelwerk unzufrieden sind. Jedenfalls legt es fest, dass für Barbehebungen bei Geldautomaten kein Entgelt verlangt werden darf. So die Regel, zu der es natürlich auch Ausnahmen gibt. Wenn der Zahlungsdienstleister mit dem Kunden ausdrücklich vereinbart hat, dass er für eine Bankomatabhebung etwas verlangen wird, kann er dies auch tun. „Den Beweis, dass eine solche Regel mit den Kunden ausgemacht wurde, hat allerdings der Zahlungsdienstleister, nicht der Kunde, zu erbringen“, sagt Johannes Loinger, Vorstandsvorsitzender der Rechtsschutzversicherung D.A. S.

Mitte Jänner wird auch die europäische Richtlinie Payment Service Directive (PSD II) umgesetzt. „Ziel dieser Richtlinie ist die Regulierung des Massenzahlungsverkehrs sowie des mobilen und online Bezahlens. Zusätzlich sollen Verbraucher auch besser vor Betrug, Missbrauch und strittigen Transaktionen geschützt werden“, sagt Loinger. Davon betroffen sind auch fremde Dienstleister, die zwischen einem Online-Händler und der Bank eines Käufers stehen und die Überweisung über das Internet ermöglichen. Paypal wäre dafür ein Beispiel. Für den Kunden lohnt es sich jedenfalls, sich mit den Neuerungen zu befassen, zumal sie für ihn einige Verbesserungen mit sich bringen:



• Verliert der Kunde seine Zahlungskarte oder wird sie ihm gestohlen und danach missbräuchlich verwendet, so hat er nur mehr in der Höhe von 50 Euro zu haften, selbst wenn von seinem Kunden viel mehr Geld abgehoben wurde. Wenn der Kunde jedoch gar nicht bemerken konnte, dass ihm die Karte gestohlen worden ist, haftet er überhaupt nicht.



• Die kontoführende Bank haftet künftig gegenüber dem Kunden, wenn die Transaktion fehlerhaft oder verspätet vom anderen Anbieter ausgeführt wird.



• Künftig ist eine „starke Kundenauthentifizierung“ Pflicht, um den Kunden und seine Daten vor Betrug und Missbrauch besser zu schützen. Der Zahlungsdienstleister muss hier das Risiko (sicherheits-)technisch gering halten und mehrere Sicherheitsabfragen machen. Wenn er dagegen verstößt, haftet der Kunde nur, wenn er betrügerische Absichten hat.



• Will ein Kunde seinen Rahmenvertrag mit seinem Zahlungsdienstleister kündigen, darf dieser dafür keine Kosten verrechnen. Wenn die Laufzeit des Vertrages jedoch kürzer als sechs Monate ist, kann dem Kunden weiterhin die Kündigung verrechnet werden. (hec)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.01.2018)