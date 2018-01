Stromriese muss Beihilfe zurückzahlen

Wien. Der französische Stromriese EdF muss nach einem Urteil des Gerichts der Europäischen Union wegen illegaler Staatshilfen knapp 1,4 Mrd. Euro an Frankreich zurückzahlen. Die Richter des zweithöchsten Gerichts in der EU erklärten einen Beschluss der EU-Kommission von 2015 für rechtens, in dem es heißt, der französische Staat habe EdF Beihilfen gewährt, die mit dem Binnenmarkt nicht vereinbar seien.

EdF und die Pariser Regierung hatten die Kommissionsanordnung angefochten. Dieser Vorstoß wurde nun abgewiesen. Der mittlerweile börsennotierte Stromkonzern hat die strittige Summe allerdings bereits 2015 an die Staatskasse überwiesen. Der Fall hat eine lange Vorgeschichte: Ende der 90er Jahre besserte Frankreich die Finanzen des damaligen Staatsunternehmens auf. 2003 stellte die EU-Kommission fest, dass Paris dabei auf eine Steuerforderung von 890 Mio. Euro verzichtet habe und dieses Geld einfordern müsse.

EdF und Frankreich klagten dagegen und bekamen in zwei Urteilen recht. Daraufhin erließ die EU-Kommission 2015 einen neuen Beschluss, den das EU-Gericht jetzt bestätigt hat. Dagegen können nun noch beim EuGH Rechtsmittel eingelegt werden. (APA/Reuters)

