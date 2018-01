Wenn die Garantie nicht hält, was der Verkäufer verspricht

Wien. Der Kühlschrank um 1199 Euro war nicht gerade ein Schnäppchen. Das Angebot des Verkäufers, für 150 Euro eine Garantieverlängerung für fünf Jahre abzuschließen, erschien der Kundin da durchaus attraktiv. Für diese Zeit sei man gegen etwaige Schäden abgesichert, versicherte der Verkaufsmitarbeiter. So stand es dann auch auf der Rechnung: „Garantieverlängerung fünf Jahre. Abgesicherter Betrag: 1199,00“.



Es ging um ein Gerät der Marke Elektra Bregenz, gekauft wurde es am 6. September 2011 bei Saturn. Rund viereinhalb Jahre später, am 20. März 2016, ging es kaputt – und die „Garantie Plus“ erwies sich als herbe Enttäuschung.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 25.01.2018)