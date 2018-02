OGH: Rechtsanwalt Lansky darf Aliyev nicht als Mörder bezeichnen

Welche Vorwürfe darf ein Rechtsanwalt über die Medien verbreiten? Wann sind die Grenzen der Zulässigkeit erreicht? Mit dieser Frage hatte sich kürzlich der Oberste Gerichtshof (OGH) anlässlich einer Äußerung des bekannten Wiener Rechtsanwalts Gabriel Lansky zu befassen und kam zu folgendem Ergebnis (6Ob193/17a):

Über Medien verbreitete Vorwürfe (auch) eines Rechtsanwalts sind nur dann zulässig, wenn sie auf ausreichend substanziierten Tatsachen beruhen. Ein Rechtsanwalt ist in seinem Recht auf Meinungsäußerung nämlich nicht privilegiert. Die Aussage, jemand sei an einem Mord beteiligt gewesen, verletze sowohl die Ehre als auch den Ruf einer Person. Ob sie noch lebt oder - wie im konkreten Fall - schon tot ist, spielt keine Rolle.

Mordvorwurf vor laufender Kamera

Die Vorgeschichte: Ende Dezember 2014 hat die Staatsanwaltschaft Wien den kasachischen Politiker Rakhat Aliyev und zwei Mittäter angeklagt, zwei kasachische Bankangestellte entführt, misshandelt, vergewaltigt und ermordet zu haben. Seinen eigenen Strafprozess erlebte Rakhat Aliyev nicht, er wurde kurz vor Beginn des Verfahrens am 24.2.2015 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden.

Einer seiner Mittäter wurde im Juli 2015 vom Gericht wegen des Verbrechens der Freiheitsentziehung verurteilt, hinsichtlich aller anderen Anklagepunkte - also auch hinsichtlich des Mordvorwurfs - freigesprochen. Der zweite Mittäter wurde in sämtlichen Anklagepunkten freisgesprochen. Anlässlich der Verkündung dieses Urteils wurde Rechtsanwalt Gabriel Lansky in die "Zeit im Bild 2" ins ORF-Studio eingeladen. Er hat in dem Verfahren die Privatbeteiligten, also den kasachischen Verrein "Tagdyr", hinter dem die Witwen der vermeintlichen Aliyev-Opfer stehen, vertreten.

Bei diesem Fernsehauftritt antwortete Lansky auf die Frage der Moderatorin "Herr Dr. Lansky, warum konnten Sie die Geschworenen von Ihrer Version, von der Mordtheorie, nicht überzeugen, wenn das doch alles so offensichtlich war?" unter anderem folgendes: "Rakhat Aliyev wäre, würde er noch leben, heute verurteilt worden. Das sagt auch der Wahrspruch der Geschworenen völlig klar.10 Tage, von Anfang Februar bis zum 10. 2. 2007 wurden diese beiden Männer, nach der Anklage nur einer der beiden Männer, verurteilt, also wegen dem wurde verurteilt, unter grausamsten Umständen entführt, widerrechtlich gefangen gehalten, und am Ende des Tages waren die dann tot. Am 10. 2., und da macht halt dann das Urteil der Geschworenen plötzlich halt und verurteilt nicht mehr den letzten Schritt, weil wer entführt, hat auch gemordet, wenn das zeitlich umgehend danach ist."

Witwe Aliyevs nahm Vorwürfe Lanskys nicht hin.

Die Witwe Rakhat Aliyev klagte ihn daraufhin: Lanksy habe jedwede Behauptung und/oder die Verbreitung der Äußerungen, ihr Eheman habe gemordet, etwa zehn Personen seien Opfer seiner Verbrechen gewesen zu unterlassen. Wie zu erwarten war, zog sich der Rechtsstreit durch alle Instanzen. Das Berufungsgericht war nämlich noch der Auffassung gewesen, dass Lansky als Prozessgegner von Rakhat Aliyev im konkreten Fall keinen Wahrheitsbeweis zu erbringen gehabt hätte. Das hätte nämlich eine Einschränkung seiner Meinungsäußerungsfreiheit bedeutet, und eine solche wäre - gerade bei einem Rechtsanwalt - nur in Ausnahmefällen zulässig.

Wieso soll ein Rechtsanwalt seine Meinung freier äußern dürfen als jeder andere Mensch, fragt man sich? Das Berufungsgericht berief sich in seinem Urteil auf die Rechtsanwaltsordnung. Sie erlaube Anwälten alles für die Partei Dienliche vorzubringen. Außerdem hätte die Äußerung von Lanksy keine zusätzliche Beeinträchtigung des ohnehin schon zu Lebzeiten beschädigten Lebensbildes von Rakhat Aliyev bewirkt.

OGH korrigiert Berufungsgericht

Der OGH vertrat eine gänzlich andere Rechtsansicht: Die Äußerungen von Lanksky in der "Zeit im Bild 2" hätten einen Eingriff in ein absolut geschütztes Gut bedeutet. Die Äußerungen von Rechtsanwalt Lansky wären nur zulässig gewesen, wenn sie wahr gewesen wären. Diesen Wahrheitsbeweis kann Lansky nun erbringen, jedenfalls hat er das im Verfahren in der ersten Instanz angeboten. Deshalb wird nun das erstinstanzliche Verfahren wieder aufgenommen und fortgesetzt werden.