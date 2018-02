Neuer Einstellungsantrag in der Causa Meinl

Wien. Der frühere Meinl-Bank-Chef Peter Weinzierl hat in

der Causa Meinl/Sachdividende am 1. Februar bei der

Staatsanwaltschaft Wien erneut einen Einstellungsantrag eingebracht,

schreibt "Der Standard" (Donnerstag). Das Oberlandesgerichts Wien

hatte kürzlich entschieden, dass die Staatsanwaltschaft in dieser

Causa eigentlich bis 31. Jänner entweder Anklage erheben oder die

Sache einstellen muss.

Ob es in der Causa Meinl zu einer Anklage kommt oder nicht, damit

war der Weisungsrat befasst. Die Prüfung sei fristgerecht per 31.

Jänner erfolgt, sagte der Sektionschef für Strafrechtsangelegenheiten des Justizministeriums, Christian Pilnacek, kürzlich auf APA-Anfrage. Eine Stellungnahme des Weisungsrats sei - wegen der Dringlichkeit der Angelegenheit - in zwei bis drei Wochen zu erwarten.

(AP'A)