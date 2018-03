Gilt die Haushaltsversicherung auch im "Smart Home"?

Wien. Vom Büro aus via Handy die Heizung steuern. Waschmaschine und Geschirrspüler so programmieren, dass alles fertig ist, wenn man heimkommt. Und den Rasen vom Roboter mähen lassen: Immer mehr Österreicher wünschen sich ein Smart Home, ergab eine Umfrage von marketagent.com, Demnach stehen knapp 52 Prozent der Idee positiv gegenüber, sehr viele haben auch schon konkrete Anschaffungen geplant. Eine Frage stellt sich aber kaum jemand: Was, wenn die ferngesteuerte Waschmaschine überläuft? Oder der allein seine Kreise ziehende Rasenroboter gestohlen wird? Zahlt dann die Haushaltsversicherung?

