Wenn Algorithmen die Preise hochtreiben

Wien. Als nach der Air-Berlin-Pleite die Ticketpreise für Inlandsflüge in Deutschland in die Höhe schossen, war es offensichtlich – in anderen Fällen erkennt man es vielleicht nicht auf den ersten Blick: Algorithmen steuern zunehmend die Preisgestaltung von Unternehmen. Betroffen ist praktisch jeder, der online einkauft: Preise in Webshops ändern sich z. B. je nach Tageszeit, vielleicht sogar für einzelne Interessenten, je nach deren Profil und je nachdem, wie oft sie das Produkt schon angeklickt haben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.04.2018)