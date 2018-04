Auszeichnung für Hausdurchsuchungs-Leitfaden der BWB

Wien. Das Kartellrechtsfachmagazin „Concurrences“ prämiert jährlich weltweit wettbewerbsrechtliche Fachtexte in diversen Kategorien wie Best Soft Law, Best Academic Writing und Best Business Writing.

Zu den Gewinnern zählte heuer auch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde (BWB): Ihr „Leitfaden zu Hausdurchsuchungen“ (PDF-Dokument) wurde in Washington, D. C. als Siegerprojekt der Kategorie Most Innovative Antitrust Soft Law ausgezeichnet.

Die Auswahl erfolgte durch 50 internationale Kartellrechtsexperten und Leser, insgesamt wurden fünf Soft-Law-Projekte prämiert. Es geht dabei um Leitlinien, die zwar nicht formal rechtsverbindlich sind, aber beispielsweise behördliches Vorgehen einheitlich regeln und damit auch für potenziell Betroffene transparent machen.

"Unternehmen sollen sich über die Rechtsgrundlagen für Hausdurchsuchungen informieren können", sagte Behördenchef Theodor Thanner. Laut ersten Erfahrungswerten werde der Leitfaden positiv von den Unternehmen angenommen und trage dazu bei, dass Hausdurchsuchungen rasch und effizient durchgeführt würden. (cka)