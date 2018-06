Streit ums Geld nach Flugausfall

Wien. Auch das gehört zur Hauptreisezeit, die nun bald beginnt: Flugverspätungen und Flugausfälle, die so manchem den Urlaub vermiesen und Anlass für zahllose Rechtsstreitigkeiten sind. Das liegt allein schon an der großen Anzahl der Betroffenen bei jedem einzelnen Vorfall. „Wir haben rund 2000 Fälle pro Jahr, und es gibt sehr viel mehr“, sagt Rechtsanwalt Gerald Gries, Partner in der Kanzlei SSFP.



Und es könnten noch mehr werden: Vor einigen Wochen hat der EuGH die Möglichkeiten für Fluggäste, Entschädigungsansprüche geltend zu machen, erweitert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.06.2018)