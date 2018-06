Wien. Vergangenen Donnerstag in den späten Abendstunden einigten sich die Verhandler der Steinhoff-Gruppe mit jenen von René Benkos Signa-Konzern über den Verkauf der Möbelkette Kika/Leiner. Doch anders als sonst üblich informierten nicht die Vertragspartner die Öffentlichkeit vom Abschluss des Deals, sondern die Anwaltskanzlei Wolf Theiss. Sie vertrat allerdings nicht die Hauptakteure, sondern die von der Steinhoff-Gruppe gehaltene Zwischengesellschaft Hemisphere.



Dieses wohl nicht abgestimmte Vorpreschen sorgte nicht nur für Verstimmung bei Steinhoff und Signa, sondern auch für rege Diskussion in der Anwaltsbranche. So ein Vorgehen sei inakzeptabel und bisher noch nicht dagewesen, so der Tenor. Keiner der Kopf schüttelnden Anwälte wollte freilich genannt werden. Womöglich ahnen sie, dass so ein Versehen auch ihnen passieren kann.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.06.2018)