Bestatter müssen für ihre Rufbereitschaft bezahlt werden

Zwei Brüder, die bei einem Wiener Bestattungsunternehmen unbezahlte Rufbereitschaften leisten mussten, bekommen diese nach einem Gerichtsentscheidung nun nachbezahlt. Die Arbeiterkammer (AK) Wien berichtete, dass die Arbeitnehmer 5.370 Euro bzw. 2.139 Euro erhalten, da sie sich nach Dienstschluss jeweils 16 Stunden für Transporte bereit halten mussten.

Die Firma wollte abends und nachts nur eine Pauschale von 25 Euro pro Toten-Transport zahlen. Insgesamt kamen 2.503 Stunden an unbezahlten Bereitschaftsdiensten auf diese Weise zusammen. Der Arbeitgeber behauptete vor Gericht, dass die Abholung der Verstorbenen außerhalb der Dienstzeiten eine freiwillige Möglichkeit für die Mitarbeiter gewesen sei, etwas zusätzlich zu verdienen. Dabei gab es eine eigene Whatsapp-Gruppe "Wochenplanung Bestattung", über die die Bereitschaftsdienste und die konkreten Transporte organisiert wurden.

Das Chat-Protokoll dieser Gruppe wurde dem Bestattungsunternehmen vor Gericht jedoch zum Verhängnis. So reagierte er sehr ungehalten, als sich einmal für einen Auftrag niemand meldete: "Ich möchte bitte gerne wissen, warum sich heute keiner für die Hausabholung gemeldet hat. [...] Ab Montag wird es eine tägliche Vereinbarung geben, wann jeder Bereitschaft hat [...]", schrieb der Chef. Das Wort "Freiwilligkeit" ist hier also fehl am Platz, argumentierte die AK Das sah das Argbeitsgericht genauso. (hec)