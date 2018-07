"Gutschein ein Jahr gültig ab Kauf": Urlaubsanbieter handelte rechtswidrig

"Dieser Gutschein ist gültig ein Jahr ab Kauf, vorbehaltlich Verfügbarkeit." Das stand auf den Urlaubsgutscheinen, die das Unternehmen "Best Cast Handels GmbH" über eine Online-Plattform vertrieb. Die Arbeiterkammer hat dagegen geklagt und vom Obersten Gerichtshof (OGH) Recht bekommen: Die Klausel ist rechtswidrig – die kurze Frist eine grobe Benachteiligung. "Grundsätzlich gelten Gutscheine 30 Jahre lang", erklärt AK-Konsumentenschützer Martin Goger in einer Presseaussendung. "Unter gewissen Umständen kann die Verjährungsfrist aber verkürzt werden. Für eine Verkürzung braucht es jedoch gute Gründe: Je kürzer die Verfallsfrist, desto triftiger muss der Rechtfertigungsgrund sein."

Das Unternehmen argumentierte, dass mit dem Kauf der Gutscheine besonders günstige Leistungen (Übernachtungen) erworben werden konnten. Durch die günstigen Gutscheinpreise würde die mit der kurzen Frist einhergehende grobe Benachteiligung der Gutscheinkäufer ausgeglichen. Das hat das Gericht aber nicht überzeugt.

OGH argumentierte mit bisheriger Judikatur

Der OGH hat sich an der bisherigen Judikatur orientiert, wonach eine Verfallsfrist von einem bis zwei Jahren in der Regel als zu kurz angesehen wurde. Der OGH hat darauf hingewiesen, dass das Unternehmen eine Benachteiligung des Gutscheinerwerbers verhindern hätte können – etwa durch eine Rückerstattung des Kaufpreises. "Konkret bedeutet das: Es kann eine kurze Verfallsfrist durchaus vereinbart werden, wenn der Konsument nach Ablauf dieser Frist sein Geld zurückerhält", so Goger von der AK.

(APA)