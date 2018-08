Mogelauto: Rückgabe doch möglich?

Wien. Können Käufer von Dieselautos, die mit Schummelsoftware ausgestattet wurden, ihr Geld zurückverlangen? Diese Streitfrage hält die Gerichte auf Trab. Erst kürzlich dämpfte eine OGH-Entscheidung die Hoffnungen betroffener Kunden: Ein Kläger blitzte ab, weil er nicht glaubhaft machen konnte, dass er das Auto nicht gekauft hätte, hätte er von der Abgasmanipulation gewusst (5 Ob 62/ 18f; „Die Presse“ berichtete). Ein neuer Fall zeigt nun aber: In Stein gemeißelt ist das nicht. So etwas könnte auch anders ausgehen – auch wenn eine höchstgerichtliche Entscheidung in der neuen Causa noch aussteht.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.08.2018)