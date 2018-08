Hinterzogene Steuer: Streit um Verjährung

Wien. Auch wer an einer Abgabenhinterziehung nicht selbst schuld ist, kann davon profitieren. Muss er dann aber auch die längere Verjährungsfrist gegen sich gelten lassen, die für hinterzogene Abgaben gilt? Darüber hatte der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) zu entscheiden – und kam zu einem Ergebnis, das die betroffene Steuerpflichtige nicht wirklich freuen dürfte (Ra 2017/13/0007).

Es ging um eine Mitunternehmerschaft, die aus einer GmbH und mehreren atypisch stillen Gesellschaftern bestand. In einem solchen Fall wird der Gewinn oder Verlust laut Bundesabgabenordnung mit Bescheid festgestellt. Bei einer Prüfung stellte das Finanzamt jedoch fest, dass der GmbH-Geschäftsführer den stillen Gesellschaftern für 2001 durch Scheinfakturierungen künstlich erzeugte Verluste zugewiesen hatte – also hatten sie zu wenig Einkommensteuer gezahlt. 2011 erließ das Finanzamt einen geänderten Feststellungsbescheid, in weiterer Folge wurde auch die Einkommensteuer für die stillen Gesellschafter erhöht.

Fünf Jahre – oder mehr?

Dagegen wehrte sich eine stille Gesellschafterin – zunächst mit Erfolg: Das Bundesfinanzgericht kam zum Schluss, es sei bereits Festsetzungsverjährung eingetreten. Zwar gibt es für hinterzogene Abgaben eine längere Verjährungsfrist (inzwischen zehn Jahre, für das Jahr 2001 waren es noch sieben; entscheidend ist dabei immer die erste nach außen sichtbare Amtshandlung). Der stillen Gesellschafterin sei jedoch keine vorsätzliche Mitwirkung an der Hinterziehung anzulasten. Daher gelte für sie die normale, fünfjährige Festsetzungsfrist.

Stimmt nicht, entschied der VwGH: Die verlängerte Verjährungsfrist setze nicht voraus, dass der Steuerpflichtige selbst für die Abgabenhinterziehung verantwortlich ist. Und es reiche sogar aus, wenn der für die Hinterziehung Verantwortliche bloß ein Beitragstäter ist. Fazit: Die stille Gesellschafterin muss Steuer nachzahlen. (cka)

