Durchfall ist kein Grund, den Alkomat-Test zu verweigern

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hatte sich kürzlich mit einer außergewöhnlichen Rechtsfrage (Ra 2018/02/0209)auseinanderzusetzen. Die VwGH-Richter hatten sich nämlich aufgrund einer eingebrachten außerordentlichen Revision damit zu befassen, wie ein dringend anstehender Toiletten-Gang zu beurteilen ist.

Weshalb? Ein Lenker war von einem Organ der Bundespolizei angehalten und aufgefordert worden, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen. Doch der Lenker wandte ein, er können den Test nicht machen, weil er aufgrund einer Durchfallerkrankung ganz dringend die Toilette aufsuchen müsse.

Dieser Umstand ging ins Geld, der Lenker erhielt wegen dieser Weigerung, seine Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen nach der Straßenverkehrsordnung eine Geldstrafe von 1800 Euro aufgebrummt. Gleichzeitig sprach das Verwaltungsgericht aus, dass gegen diese Entscheidung keine Revision zulässig sei.

All das widersprach dem Rechtsempfinden des Mannes ganz enorm. Mit Hilfe seines Anwalts erhob er außerordentliche Revision, die allerdings nur zulässig ist, wenn die an den VwGH herangetragene Rechtsfrage eine ist, der grundsätzliche Bedeutung zukommt oder Rechtssprechung dazu noch fehlt.

Ist Notdurft ein Notstand?

Beides treffe zu, meine der Lenker: Konkret stelle sich die Frage, ob einem Rechtsunterworfenen, der von behördlich ermächtigten Organen zur Untersuchung seiner Atemluft aufgefordert worden sei, zuzumuten sei, den Test genau in jenem Moment durchführen zu müssen, in dem das dringende körperliche Bedürfnis eine Toilette aufzusuchen, vorliege. Komme er seiner Pflicht zur Untersuchung nicht auch dann nach, wenn er sich vor und unmittelbar nach der Dauer eines üblichen Toilettengangs zur Verfügung stellte? Zudem stelle sich auch die Frage, ob der unmittelbare Drang, die Notdurft zu verrichten, nicht auch den Notstand im Sinne des § 6 Verwaltungsstrafgesetz erfülle.

All das sei nicht der Fall, befand der Verwaltungsgerichtshof und wies die Revision zurück: Zuallererst habe der Lenker mit seinem Vorbringen keine Rechtsfrage grundsätzlicher Bedeutung aufgezeigt. Überdies habe der VwGH in ständiger Judikatur bereits festgehalten, dass über die näheren Umstände der Durchführung einer Atemluftprobe allein das jeweils einschreitende Organ bestimmt. Der Aufgeforderte hat weder ein Bestimmungsrecht hinsichtlich Ort und Zeit der Atemluftprobe noch kommt ihm ein Wahlrecht zur Art der Untersuchung zu.

Zudem habe der Revisionswerber ohnehin einmal mit Erlaubnis des amtshandelnden Polizisten seine Notdurft verrichten können, während er auf den Beginn der Atemluftprobe gewartet hatte. Dass er unbedingt just zu dem Zeitpunkt, als der Alkomat betriebsbereit gewesen sei, nunmehr "wegen Durchfalls" erneut die Toilette aufsuchen hätte müssen, sein nicht glaubwürdig. Es gäbe keinen Grund an der Beweiswürdigung der Verwaltungsgerichts zu zweifeln, wonach dem Polizisten in keiner Weise erkennbar gewesen sei, dass dem Mann die Durchführung eines Alkomat-Tests nicht zuzumuten gewesen. Es bleibt also dabei: Allein das amtshandelnde Organ hat zu entscheiden, unter welchen Umständen ein Autofahrer eine Atemprobe durchzuführen hat. Durchfall hin oder her.