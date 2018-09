Mitarbeiterbeteiligung: Finger weg von GmbH-Kleinanteilen

Wien. Wenn man als Dienstnehmer eine Mitarbeiterbeteiligung hält: Muss man sich dann neuerdings Sorgen machen, zur Kasse gebeten zu werden, sollte die Firma pleitegehen? Seit einer kürzlich ergangenen OGH-Entscheidung steht diese Frage im Raum. Und zwar für gar nicht so wenige Arbeitnehmer: Man kann davon ausgehen, dass eine sechsstellige Zahl von Beschäftigten in Österreich in irgendeiner Form am Arbeitgeberunternehmen beteiligt ist.



Im Anlassfall ging es um eine langjährige Verlagsmitarbeiterin, die ihren Job verlor. Und die nun auch die „Abfertigung alt“ zurückzahlen muss, die sie von ihrem Arbeitgeber erhielt. Denn der Verlag war zu diesem Zeitpunkt schon faktisch pleite. Und hatte ihr Jahre zuvor als Bonus einen Mini-Geschäftsanteil geschenkt – sie war somit auch Anteilseignerin der GmbH. Als solche habe sie Auskunftsrechte und hätte wissen müssen, wie es um die Firma stand, entschied der OGH (3 Ob 117/18d; Die „Presse“ berichtete).

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)