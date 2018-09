Ist Millionengeschenk an Haushaltshilfe steuerfrei?

Wien. Zugegeben, der Fall, mit dem sich der Verwaltungsgerichtshof jüngst zu beschäftigen hatte, kommt nicht alle Tage vor: Ein Mann hatte seit 2004 in seinem Haus ein Ehepaar als Hausangestellte bei sich beschäftigt. Nach drei Jahren gewährte er der Frau ein – großzügiges – Darlehen in der Höhe von über einer Million Euro. Raten und Zinsen verlangte der generöse Hausherr nicht, im Gegenteil. 2013 entschloss er sich, ihr die aushaftende Summe plus Zinsen zu schenken.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.09.2018)