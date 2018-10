Ist die AG ein Auslaufmodell?

Wien. Finanzminister Hartwig Lögerfeilscht seit einiger Zeit mit Koalitionspartner FPÖ um eine neue Struktur der Staatsholding. Derzeit hat die Öbib die Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). Zukünftig soll sie, geht es nach Löger, wieder zu einer Aktiengesellschaft(AG) werden. Zu diesem Schritt, eine GmbH in eine AG umzuwandeln, entschließen sich die Eigentümer einer GmbH in Österreich nur sehr selten. So gesehen liegt der Finanzminister mit seinen Plänen nicht im Trend der Zeit.

