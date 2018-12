DSGVO: Dürfen Firmen noch Weihnachtskarten verschicken?

Wien. Weihnachtspost verschicken: Darf man das überhaupt noch? In vielen Unternehmen fragt man sich das jetzt. Ganz ernsthaft. Und nicht wegen der Portokosten. Vielmehr geht es um den Datenschutz: Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sorgt immer noch für Verunsicherung, und das nicht zu Unrecht: Die Sache ist tatsächlich diffizil.



Und zwar so sehr, dass sich der Verband Druck & Medientechnik der vorweihnachtlichen Fragestellung annahm und gemeinsam mit einer renommierten Anwaltskanzlei Empfehlungen für den rechtskonformen Versand von Glückwunschkarten erarbeitete. Für jene in der gedruckten Version, die dem Verband naturgemäß am Herzen liegen. Für Firmen ist der Onlineversand indes genauso wichtig – „Die Presse“ hat deshalb auch die dafür geltenden Regeln hinterfragt. Hier ein Überblick.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.11.2018)