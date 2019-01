VKI verklagt Amazon wegen Bestellknopfes

Wien. Amazon hat Zoff mit Konsumentenschützern. In Deutschland, aber auch in Österreich. Es geht um den sogenannten Dash Button, mit dem Premiumkunden des Versandhändlers – per Knopfdruck und über eine WLAN-Verbindung – Waren wie Kaffee, Bier, Waschpulver oder Katzenfutter nachbestellen können. Das entspreche nicht den für den Onlinehandel geltenden Regeln, monieren Verbraucherverbände.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.01.2019)