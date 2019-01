Warum Pflegebedürftige ihr "Essen auf Rädern" jetzt von der Steuer absetzen können

Wien. Wenn man darauf angewiesen ist, sich "Essen auf Rädern" liefern zu lassen: Kann man die Kosten dann von der Einkommensteuer absetzen oder nicht? Darüber wird immer wieder gestritten, im Jahr 2016 sprach der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) ein Machtwort: Ausgaben für Verpflegung seien typische Kosten der Lebensführung – also keine außergewöhnliche Belastung (Ro 2015/15/0009). Ein weiterer Fall, der ebenfalls vor dem Höchstgericht landete, zeigt nun aber: In Stein gemeißelt ist das nicht, es kommt auf die jeweiligen Umstände an.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.01.2019)