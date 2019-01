Arbeiten in der Pension: Ist der Pensionsbeitrag gleichheitswidrig?

Wien. Der Verfassungsgerichtshof muss sich mit einer brisanten Fall auseinandersetzen: Ein Ärzte-Ehepaar brachte eine Beschwerde wegen Altersdiskriminierung ein. Die Ärztin hat das 63. Lebensjahr, der Arzt das 65. Lebensjahr vollendet, beide befinden sich in Alterspension, sind aber weiterhin selbstständig erwerbstätig. Dass ihnen nach wie vor Beiträge in die Pensionsversicherung in voller Höhe vorgeschrieben werden, empfinden sie als ungerecht. Der „Presse“ liegt ihre Beschwerde exklusiv vor.



Als Begründung werden unter anderem die Anwendung einer verfassungswidrigen Bestimmung, ein Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit und eine Verletzung des Gleichheitssatzes angeführt. Sollten sich die Ärzte hier durchsetzen, hätte dies gravierende Auswirkungen für einen Teil der arbeitenden Senioren.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.01.2019)